Borse in calo dopo l'annuncio dei nuovi dazi imposti dal presidente americano, Donald Trump, e i conseguenti timori di una guerra commerciale e di un rallentamento dell'economia mondiale.

Borse asiatiche

L'effetto dazi non risparmia la piazza asiatica, dove in Cina è stata imposta una tariffa aggiuntiva del 34% in Giappone del 24%: a Tokyo il Nikkei 225 lascia sul terreno il 2,73% a 34.751 punti. In controtendenza Wall Street, che ieri ha invece terminato le contrattazioni in rialzo, con il Dow Jones in progresso dello 0,56%, lo S&P 500 in rialzo dello 0,67% e Nasdaq a +0,87%, anche se i future sugli indici americani segnalano per oggi dei cali fino al 3%.

Europee

Nei primi minuti di scambi Francoforte cede il 2,33%, Parigi segna -2,20%, Madrid registra -1,45% e Londra -1,48%. L'effetto dazi non risparmia la piazza asiatica, dove in Cina è stata imposta una tariffa aggiuntiva del 34% in Giappone del 24%: a Tokyo il Nikkei 225 lascia sul terreno il 2,73% a 34.751 punti. In controtendenza Wall Street, che ieri ha invece terminato le contrattazioni in rialzo, con il Dow Jones in progresso dello 0,56%, lo S&P 500 in rialzo dello 0,67% e Nasdaq a +0,87%, anche se i future sugli indici americani segnalano per oggi dei cali fino al 3%.

Piazza Affari

Per quanto riguarda Piazza Affari, nei primi minuti di scambi il Ftse Mib cede il 2,12% a 37.673 punti.

Scivola Stellantis che, nei primi minuti di scambi, registra un calo del 2,18% a 9,970 euro. Il comparto bancario risulta tra i più colpiti dai dazi annunciati dall'amministrazione americana. Il titolo che soffre di più a Piazza affari è Bper Banca, che nei primi minuti di contrattazioni scambia a -3,86%. Forti cali si registrano anche per Unicredit (-3,41%), Intesa Sanpaolo (-2,53%), Mps (-2,92%), Banco Bpm (-3,29%) e Mediobanca (-2,41%).

In un avvio di contrattazioni pesante per Piazza Affari, resiste invece il comparto energetico, con alcune delle utility in rialzo. La migliore è Terna, con un progresso dell'1,24%, seguita da Snam (+0,90%), Italgas (+0,83%) ed Hera (+0,64%).