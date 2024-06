Imprese, De Margheriti (Grant Thornton): "Apertura capitale sfida strategica"

“Oggi imprenditori e manager di organizzazioni, per poter perseguire la continuità e lo sviluppo aziendale, si trovano a dover fronteggiare importanti sfide: prima fra tutte il ricambio generazionale, che sempre di più le aziende sono chiamate a gestire nel breve e medio termine, ma anche i processi di aggregazione, di internazionalizzazione e gli investimenti strategici che saranno influenzati in misura crescente da fattori complessi quali la digitalizzazione e la transizione ecologica. In tale contesto, l’apertura del capitale agli investitori finanziari può rivelarsi essenziale per la crescita e la valorizzazione delle aziende”. Così Gianluca De Margheriti, partner di Grant Thornton Consultants, ha commentato nel corso del 58° evento Industria Felix - organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved - che si è svolto oggi a Montecchio Maggiore, presso Villa Cordellina Lombardi, in provincia di Vicenza.

“Gli investitori finanziari, come private equity e club deal, – prosegue De Margheriti – rappresentano una grande opportunità per le imprese. Nel tempo sono infatti diventati non solo apportatori di nuovi capitali, ma anche soggetti che riescono a trasmettere competenze finanziarie e a offrire un supporto specialistico nei processi di crescita e di managerializzazione”.

“Non solo, il mondo degli investitori si muove e adotta nuove soluzioni per dotare l’impresa di risorse finanziarie e accelerarne la crescita - ha concluso De Margheriti - Lo vediamo dal crescente interesse verso l’investimento per operazioni sulla minoranza, prima ritenute rischiose e difficilmente controllabili, accanto a quelle di maggioranza che negli ultimi anni hanno costituito parte preponderante delle operazioni dei private equity. I nuovi strumenti di governance e la definizione di strategie di exit, su cui è stata ormai acquisita ampia esperienza, hanno permesso questo cambio di direzione. Stiamo inoltre assistendo ad un rinnovato interesse per le operazioni di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan come alternativa di finanziamento per le PMI che, in alcuni contesti e in base alla strategia imprenditoriale, possono rappresentare un valido strumento di supporto alla crescita”.

Mauro Polin, partner di Ria Grant Thornton, che nel corso dell’evento ha preso parte alla premiazione delle imprese del Nordest più performanti, ha aggiunto: “Il Veneto è una regione strategica per la nostra società e per il Paese, le Pmi del territorio si mostrano infatti virtuose, dinamiche e competitive. Che il mercato sia particolarmente ricettivo ce lo conferma l’indagine di Industria Felix, da cui emergono fatturati in crescita in tutta la regione con Verona in testa fra le province per valore di fatturato complessivo, superando i 124 miliardi di euro totali, e seconda Vicenza con 103 milardi. Attraverso una presenza radicata nel territorio con i nostri uffici di Treviso e Padova, offriamo alle aziende una consulenza specializzata nei servizi di audit, assurance e tax, per sostenerle a livello gestionale nel loro percorso di crescita interna, ma anche esterna, supportandole nello sviluppo nei mercati nazionali ed internazionali potendo contare su un network presente in tutto il mondo”.