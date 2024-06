Imprese, Moschini (Confindustria Lombardia): “Giovani imprenditori sentono responsabilità verso nuove generazioni”

“Mai come in questo momento storico noi, come giovani imprenditori, sentiamo la responsabilità di fare qualcosa, perchè se non convinciamo le giovani generazioni ad entrare nelle nostre aziende vengono minati i vantaggi competitivi delle aziende stesse”. A dirlo Jacopo Moschini, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, a margine della terza edizione del Main regional summit 2024, organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia presso il Palazzo Ducale di Mantova, che rinnovano l’appuntamento annuale di confronto con istituzioni, aziende e protagonisti del territorio lombardo. Focus dell’evento il rapporto tra le nuove generazioni, il mondo imprenditoriale e la politica.