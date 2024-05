Lavoro, Durigon: "In Italia 24 milioni di occupati, numeri mai visti prima"

“In Italia il tasso di occupazione è aumentato, attestandosi al 62%, contro il 71% della media dei Paesi europei, abbiamo circa 24 milioni di occupati, siamo una Nazione nel pieno vigore ma possiamo e dobbiamo migliorare questi numeri che, va da detto, non abbiamo mai visto prima. Cosa fare? Sicuramente continuare il percorso fin qui fatto con gli investimenti veri - e non spesa - del Pnrr che stiamo mettendo in campo, stare al passo con quello che viviamo quotidianamente, cioè con le esigenze del mercato del lavoro, e spingere sull'Ia, che non è alle porte ma è già una realtà". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon intervendo - oggi a Roma - all'evento “Un caffè a Villa Borghese… la logistica europea al centro degli scenari geopolitici mondiali” appuntamento promosso da Alis.