Lavoro: Manageritalia, "ricostruire la fiducia nel Paese è la sfida del nostro tempo"

All'assemblea nazionale di Manageritalia a Napoli emerge la fotografia di un'Italia segnata da un forte pessimismo, confermato dai dati Ipsos: il 74% dei cittadini ritiene che il Paese vada nella direzione sbagliata e oltre la metà è insoddisfatta della propria situazione economica. Un divario crescente tra percezione e realtà che, secondo il presidente Mario Ballarè, deve essere colmato attraverso un patto tra manager, imprese e istituzioni. Al centro del dibattito: il rilancio della fiducia, la valorizzazione del capitale sociale e il ruolo dei corpi intermedi per costruire un'Italia più coesa, responsabile e competitiva.