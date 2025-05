Logistica, Fyfe (Amazon): "700 mln di euro in innovazioni tecnologiche"

Investimenti per depositi smistamento in tutta Europa, ambiente più sicuro e consegno più rapide

“Negli ultimi quattro anni, tra il 2021 e il 2025, Amazon sta investendo 700 milioni di euro in innovazione per tecnologie nel last mile in Europa. Nella delivery station del futuro andremo ad automatizzare le attività fisiche più ripetitive”. Spiega così Nicola Fyfe, Vice President, Amazon Logistics Europe, intervenendo oggi a Dortmund all’evento annuale ‘Delivering the future 2025’, un’occasione per la piattaforma e-commerce per fare il punto sui suoi investimenti in tecnologia. “Quando abbiamo iniziato a consegnare i pacchi ai nostri clienti in Europa nel 2012, la maggior parte di questi processi era manuale e con un supporto tecnologico limitato. Da allora, abbiamo sviluppato, testato e ampliato le innovazioni per creare un ambiente di lavoro migliore e più sicuro per i dipendenti e consentire consegne più rapide ai clienti”, evidenzia Fyfe.

Negli ultimi anni il gigante del commercio on line ha costituito una flotta di 750 mila robot industriali a supporto dei dipendenti e il ritorno è stato notevole. “I nostri investimenti nell'automazione delle attività fisiche e ripetitive nei nostri centri di distribuzione, uniti alla nostra crescente dimensione, ci hanno aiutato a ridurre i costi tecnologici - sottolinea Fyfe - Questo ci consente di implementare la robotica e l'automazione in altre aree”. Per lo sviluppo di nuove tecnologie all’avanguardia, Amazon ha aperto il Last Mile Innovation Center a Dortmund, in Germania. Un incubatore di innovazioni che plasmerà le attività di consegna nel prossimo decennio. Qui è stato testato il concetto di ‘deposito di smistamento del futuro’.

“Attualmente, i dipendenti scaricano i pacchi da un carrello quando arrivano alla postazione di consegna. Successivamente, scannerizzano i pacchi uno alla volta e li organizzano su un nastro trasportatore. In futuro, le tecnologie presenti nel Last Mile Innovation Center automatizzeranno queste operazioni: scaricheranno i pacchi automaticamente, facendo risparmiare tempo e diminuendo lo sforzo per gli operatori. Valuteranno e definiranno il percorso migliore per ogni pacco smistato in una postazione di consegna eliminando la necessità di spingere o allungare le mani per prenderli”, illustra la vice presidente di Amazon Logistics Europe.

Alcune delle tecnologie utilizzate sono già disponibili sul mercato logistico. “Altre invece sono state inventate dal nostro team - specifica Ilaria Monina, responsabile Central Engineering Team di Amazon Logistics - in particolare ZankaSort che smista i pacchi direttamente nel container finale a un’altezza ergonomica per il dipendente. Una tecnologia che va ad aumentare l'efficienza a livello end-to-end, dal camion che arriva nella nostra filiale, al magazzino, fino al container finale che viene caricato sul furgone. Questo ci aiuta a massimizzare il carico all'interno del mezzo di trasporto, diminuire il numero di furgoni utilizzati e di conseguenza, ad essere più sostenibili”, le parole di Monina.

Le tecnologie introdotte da Amazon stanno portando a una trasformazione del lavoro e alla conseguente introduzione di nuovi ruoli. “Dall'introduzione della robotica nella nostra organizzazione, abbiamo assunto centinaia di migliaia di dipendenti e continuiamo a investire in programmi di formazione professionale - riprende Fyfe - L'implementazione della tecnologia implica la necessità di personale qualificato per progettarla, scriverne il software, controllarla e mantenerla. Negli ultimi due anni, in Europa, abbiamo aumentato di oltre il 50% il numero di dipendenti dei punti di consegna e di figure professionali specializzate in affidabilità, manutenzione e ingegneria. Solo nel 2024, oltre 20 mila dipendenti della nostra rete europea di depositi di smistamento hanno acquisito nuove competenze relative alla gestione delle tecnologie di automazione e alle innovazioni basate sull'intelligenza artificiale”, conclude.