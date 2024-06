Musolino: “Civitavecchia da Rete Comprensiva a Porto Core”

“Questo progetto ci ha permesso di lavorare sodo sul completamente l'ultimo miglio ferroviario, sulla connettività del porto con la rete ferroviaria nazionale ed europea, e coincide con la recente conclusione del percorso di inclusione di Civitavecchia e dei porti del Lazio all'interno della rete TEN-T, quindi siamo stati promossi da Rete Comprensiva a Porto Core” queste le parole di Pino Musolino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale in occasione dell'evento finale del progetto "Fast Track to the Sea” presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia.