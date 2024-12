A Natale l'ospite è gradito, ma se contribuisce alle spese lo è anche di più. Sembra essere questo il senso delle risposte date a un sondaggio condotto in Gran Bretagna dove più di un quarto degli intervistati (il 27%) ha confessato che non sarebbe a disagio nel chiedere ai propri ospiti un 'contributo finanziario' per la cena di Natale. Per fortuna l'esborso sarebbe piuttosto esiguo, visto che il costo medio che verrebbe richiesto per 'coprire le spese' sarebbe di 17 sterline a persona (circa 20 euro) anche se il conto sarebbe più salato a Londra, con una media di 19,80 sterline. Quanto agli scozzesi, il sondaggio 3Gem-Natwest sembra confermare certi stereotipi, visto che sarebbero disposti a domandare fino a 27 sterline ad ospite.

Contributi finanziari a parte, più della metà (53%) ha ammesso di puntare a ridurre la spesa complessiva per il cenone chiedendo ad altri commensali di portare un piatto. Quanto ai regali, anche qui vince la oculatezza visto che il 30% opterà questo Natale per regali 'di seconda mano' su piattaforme di rivendita mentre il 48% ha acquistato i doni in anticipo o durante i saldi. Immancabile anche il 'riciclo' di regali poco graditi, sostenuto da un quarto degli intervistati.