Nautica: Rixi (Mit), 'Mediterraneo rappresenta opportunità per l'Italia'

11 dicembre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel Mediterraneo c'è una grande crescita, soprattutto in alcune aree geografiche, come il Nord Africa e il Medio Oriente. Si tratta di territori che nei prossimi 20-30 anni potranno potenzialmente sviluppare non solo nautica da diporto e turismo di alta qualità, ma anche una stabilità geopolitica importante e uno sviluppo economico. Lì si potrebbero insidiare i nostri maggiori competitor oppure le nostre maggiori opportunità. Spetta a noi essere i primi a recarsi in quei Paesi e riuscire a coprire quei mercati". A dirlo Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Assemblea Soci di Confindustria Nautica, che si svolge annualmente presso la Camera dei Deputati a Roma, con un convegno dal titolo 'Nautica: Nuovi Paradigmi Per L'industria Made In Italy: relazioni internazionali, economia, politica industriale e normative di una filiera che guida la manifattura italiana e guarda al mondo'. 

