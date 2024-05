Nicolosi (Consiglio Geometri): "Terra va salvaguardata"

"Fino a quando siamo in tempo dobbiamo mettere in atto tutte le azioni per proteggerla"

"In questi giorni tratteremo argomenti attuali che coinvolgono direttamente tutte le categorie professionali. Io mi complimenti con i geologi per questo congresso e per questo titolo 'Terra'. D'altro canto, io sono il rappresentante dei geometri, quindi il prefisso 'geo' ci accomuna, la terra è importantissima e si deve salvaguardare. E fino a quando siamo in tempo dobbiamo mettere in atto tutte le azioni per proteggerla. Per far sì che possa vivere meglio anche chi verrà dopo di noi". Lo ha detto Paolo Nicolosi, consigliere del Consiglio nazionale Geometri e geometri laureati, a margine della prima giornata del Congresso nazionale dei geologi a Palermo. "La sinergia diventa indispensabile", ha concluso.