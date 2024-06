Pattern apre nuovo stabilimento pelletteria in Toscana

Idee Partners, azienda toscana del Gruppo Pattern, tra i leader nello sviluppo e produzione di pelletteria di lusso inaugura il suo nuovo building nella sede di Scandicci, Firenze. Lo stabilimento, già in uso dallo scorso novembre, è stato completamente ricostruito e ampliato accanto alla sua torre di sette piani. Un recupero industriale senza consumo di suolo e in chiave sostenibile. Progettato dallo studio di architettura di AAvv non solo soddisfa i più alti standard di edilizia, ma espande la propria capacità produttiva ad alta efficienza energetica e risulta autonomo al 70%. Inoltre, sempre in ottica di ottimizzazione e nel segno del ridotto impatto ambientale, il nuovo building è stato pensato appositamente per rispecchiare le necessità di un settore in continuo cambiamento ed evoluzione.

La struttura di 4mila metri è stata costruita sulla stessa planimetria dell’esistente e si caratterizza da 5 piani occupati da showroom, laboratori produttivi e di logistica con l’obiettivo di espandere la capacità produttiva dell’azienda anche sul sito di Scandicci oltre ai plant di Reggello e Bientina a seguito dell’acquisizione completata nel 2023. “Siamo estremamente soddisfatti del completamento di questo nuovo building - afferma Claudio Delunas, ceo di Idee Partners, che ci fa guardare con rinnovato ottimismo e consapevolezza della bontà del modello organizzativo incentrato sul valore delle persone, il know-how e le sinergie fra tre plant e tra le diverse componenti del nostro gruppo, all’interno del distretto più importante della pelletteria italiana”.

Lo scorso luglio, infatti, l’azienda specializzata nello Sviluppo Prodotto, Ingegnerizzazione e Produzione di Pelletteria di Lusso ha comunicato l’acquisto dell’ulteriore 30% del capitale sociale di Rgb, società benefit con sede a Reggello (Fi) specializzata nella produzione e lavorazione di pelletteria, e dell’ulteriore 40% del capitale sociale di Petri & Lombardi, storica pelletteria di Bientina (Pi), arrivando così a detenere il 100% di entrambe le società. La strategia del Polo della pelletteria si è inscritta, dunque, in un percorso che ha portato l’azienda ad investire costantemente sul territorio toscano e ad una crescita più che rilevante in termini di fatturato.

Dal 2008, Idee Partners rappresenta uno dei principali Poli Toscani Indipendenti nel settore della Pelletteria, integrato sia della fase di Progettazione che Produzione Made In Italy. Idee Partners è quindi oggi in grado di unire il focus sullo Sviluppo Prodotto ad un’imponente capacità produttiva diretta con un’organizzazione interna all’avanguardia strutturata per linee di produzione, diventando quindi player di riferimento nel settore leather goods sul territorio toscano e uno dei maggiori produttori e partner dei marchi top luxury del settore. Il polo della Pelletteria del Gruppo Pattern ha registrato ricavi delle vendite nel 2023 circa 30 milioni e una forza lavoro che ha raggiunto circa 250 persone e 10.000 mq distribuiti sui 3 siti, con una produzione di 250.000 unità che sviluppa più di 1.000 nuovi progetti all'anno.