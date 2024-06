Poste, i vantaggi del piano di accumulo di BancoPosta

In collaborazione con TgPoste.it

Il Pac (Piano di accumulo) è il servizio che permette di investire nei fondi BancoPosta in modo graduale nel tempo con importi costanti addebitati automaticamente nel conto BancoPosta o nel libretto postale. I vantaggi del Pac sono: fidelizzazione clienti e creazione di un capitale nel tempo, "mettendo a lavorare" anche le piccole somme risparmiate mensilmente. Inoltre, i dati storici dimostrano che questa modalità è molto efficace per beneficiare del potenziale di crescita delle asset class più dinamiche - presenti nei portafogli con fondi azionari e flessibili/bilanciati - contenendo rischio e volatilità anche nel breve termine.

In fasi caratterizzate da incertezza dei mercati finanziari e sul fronte della crescita economica, il Pac può rappresentare lo strumento giusto per investire e massimizzare i risultati nel lungo termine, trasformando il rischio rappresentato dalla maggiore volatilità in opportunità di acquisto a prezzi più convenienti. Il Pac sui fondi BancoPosta regala anche un ulteriore vantaggio rispetto all’offerta disponibile sul mercato: è il “Pac Assicurato”, il servizio firmato BancoPosta Fondi Sgr in collaborazione con Poste Assicura che offre la possibilità, rispettando alcuni requisiti, di beneficiare di una polizza assicurativa totalmente gratuita.

Il "Pac Assicurato”

Il "Pac Assicurato" consente ai sottoscrittori di un Piano di Accumulo sui fondi BancoPosta di ricevere, previo consenso, una copertura assicurativa gratuita che, in caso di morte o invalidità, possa aiutarli a completare il Piano, ricevere una diaria o un rimborso in caso di ricovero o infortunio. In pratica, la copertura assicurativa gratuita permette, al verificarsi di determinati eventi, di ottenere: una somma in denaro; una diaria o un rimborso spese mediche. I requisiti per accedere prevedono un ammontare del Piano di minimo di 15mila euro e un’età dell’assicurato inferiore ai 70 anni.