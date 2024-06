Remind, Crisafi presenta Libro Bianco per piano nazione sicurezza, sostenibilità innovazione

Il presidente di Remind, Paolo Crisafi presenta alla Camera il Libro Bianco per il Piano Nazionale Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti. La presentazione si è svolta alla Sala Stampa della Camera dei Deputati alla presenza del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, del Sottosegretario dell’Economia delle Finanze Lucia Albano, del Consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio Renato Loiero e del Consigliere del Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Marco Rago, in occasione della quale Crisafi ha aperto i lavoro dell'incontro 'Verso il Piano Nazionale Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti – Libro Bianco Remind'.

Il 5 giugno del 2023, sottolinea Crisafi, "abbiamo aperto i lavori di Futuro Italia Remind con il messaggio di indirizzo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avviando un percorso valoriale di dialogo tra le Istituzioni e i Settori Produttivi della Nazione per l’attrattività degli investimenti, la tutela del pianeta, il benessere e la sicurezza delle Persone dove vivono, operano e transitano. Le tematiche sono state approfondite nel corso dei seguenti incontri: 'Il valore della Pace' il 21/9/2023, aperto con i saluti del Santo Padre Papa Francesco; 'Futuro Italia' del 5/12/2023, alla presenza dei Capi Gruppo della Maggioranza al Senato; 'Italian Investment Council' il 15/2/2024, introdotto dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana; 'Il valore della Felicità' il 20/3/2024, conclusosi con un commento di Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam; 'L’Italia che abiteremo' il 22/4/2024, inaugurato con un messaggio del Presidente del Senato Ignazio La Russa".

Esponenti del Governo e del Parlamento, delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche del Pubblico e del Privato, spiega Crisafi, "uniti dal denominatore comune di voler condividere idee e linee guida per migliorare la funzionalità delle Pa oltre alla vita di Imprese e Famiglie, perfezionando misure emanate e in itinere. E' stato realizzato un Libro Bianco per il Pnssii, un documento di sintesi delle attività e delle proposte raccolte per sostenere l’importante attività del Governo e del Parlamento, per il Bene Comune in una visione di sistema. Il 'Piano Nazionale Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti' (Pnssii) costituisce un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo e la modernizzazione della nostra Nazione, integrando quattro pilastri essenziali: sicurezza, sostenibilità, innovazione e investimenti. Nel quadro generale del piano, pur essendo distinti, questi quattro ambiti sono strettamente interconnessi".

Il Pnssi, sottolinea Crisafi, "indica obbiettivi da perseguire e linee guida da attuare sulla base di un impegno collettivo in continua evoluzione, basato su valori di solidarietà e di responsabilità condivisa. L'intento è quello di coinvolgere attivamente il settore privato e il mondo accademico, affiancandoli al pubblico e alle istituzioni, nelle attività che sono già in corso e che sono portate avanti, per alimentare un terreno di collaborazione dinamico e proattivo in cui le risorse, le competenze e le prospettive di ogni attore possano convergere verso l'obiettivo comune di promuovere la sostenibilità, la sicurezza, l’innovazione e gli investimenti su tutto il territorio italiano e a tutti i livelli della società".

La sua realizzazione, aggiunge il presidente di Remind, "richiede una forte collaborazione intersettoriale e una visione condivisa. Le sfide sono complesse e interconnesse, ma con determinazione e lungimiranza, l'Italia ha la possibilità di diventare sempre di più un modello di riferimento internazionale nel promuovere buone pratiche per garantire un presente e un futuro più sicuri e prosperi per le attuali e le prossime generazioni. Invitiamo ciascun cittadino, impresa e istituzione a contribuire, unendo forze, esperienze e competenze per trasformare le problematiche in opportunità e realizzare una visione condivisa che metta al centro il Bene Comune e la crescita della nostra amata Italia".