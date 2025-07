Roma, a Villa Brasini l'International Dinner Gala Place

La XXX edizione dell'evento in occasione del nuovo numero di 'Excellence', piattaforma di supporto per la promozione del Made in Italy. Consegnati anche gli Excellence Awards

Si è svolta a Roma, nei suggestivi spazi di Villa Brasini, il Red Carpet e l’International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed Excellence Magazine, per celebrare l’uscita del nuovo numero di Excellence, piattaforma di supporto per la promozione del Made in Italy. La XXX edizione dell'evento, creato da Anita Lo Mastro, Partner e Senior advisor per l’Internazionalizzazione e Promozione d’impresa, con l’Alto patrocinio dell’ I.T.A (Agenzia per la Promozione all’ Estero e l’ Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), di Federalberghi Roma, del Comitato Atlantico, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio, e del Diga Golf (Associazione Diplomatici golfisti), di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), dell’ Istituto Italiano Navigazione e di RAM S.p.a. (Società in house del Ministero dei Trasporti) ha riunito come sempre, un parterre di altissimo livello.

Diplomatici internazionali, rappresentanti delle Istituzioni e imprenditori, la kermesse è stata condotta dalla giornalista Rai, Camilla Nata e allietata dalla performance del Tenore e Direttore dell’orchestra sinfonica del Veneto, Cristian Ricci, a cui è seguita la consegna degli Excellence Awards realizzati dall’artista, pittore e scultore, Marco Nereo Rotelli, che ha creato tre opere in esclusiva per questa edizione. A ricevere gli ambiti Award grandi nomi nazionali ed internazionali: da S.E. Abdulla Alsubousi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia per il settore Diplomatico Stefano Pirrone, Wealth Advisor Banca Mediolanum, per il settore dell’Arte, il senatore Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il settore politico-istituzionale. In conclusione del Gala, gli ospiti hanno brindato con un'edizione speciale di 'bollicine' Girardi ideate per Nova Stella Lux.