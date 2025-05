“L'importazione di materiali come combustibili fossili, minerali, metalli e biomasse di vario genere, costa circa 500 miliardi. Per l'Italia migliorare la circolarità non vuol dire solo riciclo, vuol dire anche ridurre gli sprechi” Queste le parole di Edo Ronchi, presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile, durante la Conferenza nazionale “Circolarità per il rilancio del Made in Italy”, a Roma, durante la quale è stato presentato il nuovo Rapporto sull’economia circolare.