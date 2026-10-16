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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 41 del 13 ottobre 2026

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16 ottobre 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
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Università: studenti di Veterinaria di Tor Vergata cominciano tirocinio al Gregorio VII; A Ferrara apre il nuovo Polo Culturale Bper, al via la mostra "Vanitas" tra Hayez e Casorati; Sanità: Bracco Innovation Day, Ai e terapie avanzate trasformano la diagnostica; Subito, presentata a Milano nuova sezione dedicata ai Motori; Guerra dell'informazione, a Roma il confronto tra propaganda e post-verità; 'Behind Your Screen', progetto della Commissione Ue per la cittadinanza digitale di 3.500 studenti; UniLink, inaugurato l'anno accademico 2026-2027: ricerca, formazione e dialogo con le istituzioni; Milano inaugura la Fiera Ice Arena con 4mila posti per gli sport su ghiaccio; Inaugurata nuova tangenziale nord di Cesano Maderno; Turismo: al via progetto del Demanio per trasformare immobili pubblici inutilizzati in strutture ricettive accessibili e inclusive; Violenza su donne, Scuderi (Avs): "Il dissenso è una scusa che protegge stupratore"

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