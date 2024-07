San Patrignano-illycaffè, in un anno di collaborazione restituito sorriso a 800 ragazzi  

Donare sorrisi alle ragazze e ai ragazzi è l’impegno che San Patrignano porta avanti da sempre, supportando i suoi ospiti nella costruzione del loro futuro. Una responsabilità che dallo scorso anno si avvale anche del sostegno di illycaffè, che ha scelto di supportare il reparto odontoiatrico della Comunità.

Nel 2023 il centro odontoiatrico della comunità di San Patrignano ha erogato 6090 prestazioni fra prime visite e urgenze, radiografie, protesi mobili e fisse, visite di igiene dentali, devitalizzazioni, ricostruzioni e carie, interventi di chirurgia. Nove, inoltre, sono state le ragazze ei ragazzi che hanno frequentato la scuola odontotecnica del centro studi della comunità nell’anno scolastico 2023/24 di cui 5 stanno affrontando l’esame di Stato per diventare odontotecnici.

illycaffè, società B Corp che si impegna a crescere promuovendo un modello di business basato su una strategia orientata al bene comune, ha deciso di dare un aiuto concreto e immediato alla Comunità di San Patrignano, contribuendo all’acquisto di strumentario, materiale e utensileria, garantendo la continuità e la qualità delle cure odontoiatriche e della formazione professionale. Un contributo fondamentale non solo per i ragazzi che devono curare l’apparato orale a causa dei danni provocati dalle droghe con i deficit masticatori che ne conseguono, ma anche per quelli impegnati nel laboratorio odontotecnico, importante realtà di formazione per il percorso di rinascita delle ragazze e dei ragazzi ospiti della Comunità.

“San Patrignano rappresenta un punto di riferimento e una guida per i giovani che hanno smarrito la via e vogliono ricominciare un percorso di riscatto e fiducia", sottolinea Cristina Scocchia, ad di illycaffè. "Il nostro contributo vuole essere un segno concreto per supportarli in questo loro impegno quotidiano. I risultati raggiunti in questo anno di collaborazione sono per noi motivo di orgoglio e ci spingono a continuare su questa strada”, spiega.

“L’aiuto offerto da illycaffè alla Comunità San Patrignano e ai suoi ragazzi è un vero e proprio sostegno al loro futuro", sottolinea Letizia Moratti, Cofondatrice della Fondazione San Patrignano". "Pensare che alcuni di loro siano riusciti a prendere un diploma è una vittoria enorme e un grande riscatto nei confronti della società. Altrettanto importante il sostegno di illycaffè a chi, a causa delle dipendenze, sarebbe stato fisicamente segnato per tutta la vita e invece così è letteralmente tornato a sorridere”, conclude.

Un’alleanza, quella fra San Patrignano e illycaffè, che nasce dall’affinità di valori tra le due organizzazioni e si basa sulla volontà di migliorare la qualità della vita delle persone in modo sostenibile e duraturo.