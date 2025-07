Sostenibilità: Carvelli (Henkel), ‘nuove cartucce Pattex più sostenibili e facili da utilizzare’

In collaborazione con Henkel

“Oggi è un giorno molto importante per noi perché annunciamo il lancio di un'innovazione di grande portata: si tratta delle cartucce di nuova generazione a marchio Pattex che, da settembre in poi, andranno così a popolare gli scaffali dei punti vendita. È un'innovazione molto importante perché coniuga due fattori rilevanti”. Quello “della sostenibilità, che è sempre più un driver di scelta, anche per i nostri consumatori e, d'altro lato, usciamo sul mercato con una cartuccia non solo più sostenibile, ma anche più pratica e più facile da usare per il consumatore finale”. Lo ha detto Marta Carvelli, responsabile Marketing Trade Marketing Consumer Craftsmen, Henkel Adhesive Technologies, alla presentazione, in anteprima a Milano, della nuova generazione di cartucce in cartone per i sigillanti e gli adesivi di montaggio Pattex.