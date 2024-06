Sostenibilità, Castelletti (sindaca Brescia): "Presenza A2A fondamentale per diventare European Green Capital"

"Abbiamo l'obiettivo di diventare European Green Capital per i prossimi anni, ciò significa fare un grande sforzo e la presenza di A2A al nostro fianco diventa fondamentale in tema di innovazione e transizione ecologica”. Lo ha detto Laura Castelletti, sindaca di Brescia, a margine della presentazione del decimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2023 e i suoi piani di attività per i prossimi anni.