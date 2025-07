Sostenibilità: Henkel lancia nuove cartucce in cartone per sigillanti e adesivi con il 51% di plastica in meno

Un design innovativo che aumenta significativamente la sostenibilità dei prodotti, migliorando al contempo l’esperienza dei consumatori. E’ ciò che caratterizza la nuova generazione di cartucce in cartone per sigillanti e adesivi di montaggio Pattex, lanciata da Henkel, disponibile sul mercato a partire da settembre 2025. In linea con i propri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, negli ultimi anni Henkel ha avviato diversi progetti a livello globale per innovare in modo sostanziale il sistema delle cartucce, senza compromettere le prestazioni del prodotto, anzi migliorandone le modalità di utilizzo, investendo molto nella progettazione sostenibile delle confezioni dei prodotti: ad oggi, infatti, Henkel vanta l’89% di packaging riciclabile o riusabile e l’obiettivo è arrivare al più presto al 100%.