Sostenibilità: Honisch (Henkel), ‘nel 2024 raggiunto 89% riciclabilità confezioni"

“Per quanto riguarda l'economia circolare, le strategie sono chiaramente su due versanti: utilizzare sempre di più materie prime riciclate e garantire la riciclabilità a fine vita della confezione stessa. Da questo punto di vista il 2024 ha portato ad eccellenti risultati: l'89% delle confezioni realizzate sono riciclabili”. Così Stefano Honisch, responsabile Application Engineering Consumer Craftsmen, Henkel Adhesive Technologies, intervenendo alla presentazione in anteprima a Milano, della nuova generazione di cartucce in cartone per i sigillanti e gli adesivi di montaggio Pattex, molto più sostenibili e semplici da utilizzare, disponibili da settembre.