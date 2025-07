Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): "Mentre l'Europa taglia la Pac, in Italia rilanciamo l'agricoltura con accordi concreti"

"In un momento in cui l'Europa porta avanti politiche scellerate sull'agricoltura, tagliando i fondi della Pac e mettendo in crisi migliaia di imprese, questo accordo dimostra che in Italia si può ancora credere nel settore primario e investirci seriamente". Così Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, durante la tappa napoletana del roadshow Coldiretti–Philip Morris. «Con intese decennali, risorse certe e filiere strutturate – aggiunge – diamo forza al made in Italy agricolo e risposte vere agli agricoltori».