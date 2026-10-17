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Manovra: Tajani: "Per malati recupero spese sanità in corso anno, con cashback o carta credito"

Il ministro degli Esteri dai giovani imprenditori di Confindustria: "Abbattimento tasse su tredicesima? Dovrebbe essere nella prossima legge di bilancio. Lavoriamo per svincolare Tfr per giovani che vogliono comprare casa o andare all'università"

Il ministro Antonio Tajani - Ipa
Il ministro Antonio Tajani - Ipa
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17 ottobre 2026 | 13.36
Simona Temperini
LETTURA: 2 minuti

"Come sapete ogni cittadino può detrarre" le spese sanitarie "nell'anno successivo, ma se uno sta male bisogna trovare un sistema" per fare recuperare le spese nel corso dell'anno attraverso "il cashback oppure una sorta di carta di credito focalizzata sugli anziani, per le spese sanitarie che non sono previste nel servizio sanitario". A dirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria della prossima legge di bilancio.

"Abbattimento tasse su tredicesima dovrebbe essere fatto"

“L’abbattimento delle tasse sulle tredicesime per noi rappresenta una priorità. Nella prossima manovra economica un intervento sulle tredicesime dovrebbe essere fatto", afferma ancora il ministro.

"Tfr svincolato per giovani che vogliono comprare casa o andare all'università"

“Svincolare il tfr, per i primi anni di lavoro” dei giovani. "E’ una cosa a cui stiamo lavorando per i giovani" che "magari vogliono comprarsi una casa o vogliono fare l’università”, la proposta lanciata dal ministro in vista della prossima legge di bilancio.

"Governo di centrodestra non può aggredire sistema bancario"

"Un governo di centrodestra non può essere il governo che aggredisce una parte del nostro sistema economico, perché il sistema bancario è fondamentale per il sostegno alle imprese", spiega poi Tajani, che a margine del convegno commenta l'ipotesi di un contributo degli istituti di credito da inserire in manovra. "Il governo non deve essere aggressivo, il governo deve essere coinvolgente". "Nessuno pensa che muore qualcuno, è questione di modi, di modo con il quale ci si rapporta con il mondo imprenditoriale", aggiunge il ministro.

Occorre inoltre fare "attenzione a non far sì che poi tutto si riverberi sui correntisti", avverte Tajani. Quindi "bisogna essere molto prudenti e tenendo conto anche della specificità del nostro sistema, che è un sistema binario: banche grandi e banche di territorio, che sono le BCC e le banche popolari. Quindi bisogna sempre approfondire l'argomento, non con demagogia, non con aggressività, perché l'aggressività non paga mai. Un governo moderato, un governo di centrodestra deve sempre coinvolgere, così come abbiamo fatto in passato. Abbiamo un accordo triennale con il sistema bancario assicurativo e abbiamo trovato anche il modo di coinvolgere il sistema delle imprese energetiche senza imporre tasse. Quindi meno tasse si mettono e meglio è. Ne parleremo, ne discuteremo con grande serenità".

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