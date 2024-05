Terna presenta ‘Terra’, portale per la programmazione delle infrastrutture strategiche

Il portale digitale TE.R.R.A., introdotto dalla Legge 11/2024 conosciuta come "Decreto energia", è stato sviluppato da Terna per offrire accesso a informazioni strategiche e rilevanti su Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli ad amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti. Questo strumento permetterà una programmazione territoriale efficiente e sostenibile per l'ambiente. Il portale TE.R.R.A. è stato presentato da Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Direttore Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci. L'evento si è svolto presso il Centro Nazionale di Controllo di Terna, il cuore del sistema elettrico italiano dove vengono monitorati e controllati in tempo reale i flussi di energia sulla rete nazionale e le interconnessioni esterne.