Da Nord a Sud Alta Velocità in tilt, treni in ritardo oggi di oltre un'ora. Ritardi di circa un'ora sulla linea AV Milano-Roma per un guasto sui binari vicino a Bologna su cui stanno lavorando i tecnici.

La circolazione ferroviaria sull'AV Roma-Napoli è sospesa, invece, per la segnalazione di un incendio nelle vicinanze della linea ferroviaria tra Salone e Anagni. I treni percorrono la linea convenzionale con rallentamenti previsti al momento fino a 90 minuti.

Sono state segnalate possibili riduzioni dell'offerta sia dell'Alta Velocità che del trasporto regionale. Per domare le fiamme e consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto ci sono anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana.