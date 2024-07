Trippella (Philip Morris): “Competenze è nostro pilastro fondamentale”

“Un altro pilastro fondamentale è stato quello delle competenze: a Bologna abbiamo fatto un grande investimento con uno stabilimento del valore di 1,2 miliardi di euro. Abbiamo creato anche l'Institute for Manufacturing Competences (IMC) dedicato all'alta formazione e allo sviluppo delle competenze legate all’Industria 4.0, dove abbiamo investito 600 milioni di euro per creare i tecnici del futuro”. Così, Cesare Trippella, Head of Leaf Eu di Philip Morris International, a margine del convegno organizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia, intitolato “Le competenze per la transizione ecologica ed energetica nelle imprese agroalimentari italiane: stato dell’arte e fabbisogni”, in cui si è discusso delle sfide della transizione ecologica ed energetica, che richiedono continuo aggiornamento delle competenze e delle professionalità in grado di gestire il percorso di transizione.