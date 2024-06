Una bara-materassino la nuova provocazione di Taffo (a sostegno dei salvataggi in mare)

Taurino (Sos Mediterranée): "Di chi muore in mare non sappiamo nemmeno i nomi, sono le nostre coscienze ad essere finite nella bara"

Ci ha abituati ormai a quel caratteristico black humor con cui da tempo realizza le proprie campagne pubblicitarie audaci e irriverenti, ma Taffo spiazza ancora e con l'arrivo dell’estate, momento in cui aumentano le operazioni di soccorso e purtroppo anche i morti in mare, lancia la 'bara salvagente', un materassino gonfiabile dalla inequivocabile forma, da acquistare e portare in vacanza. Proposta poco allettante, si direbbe, se non fosse che l'apparentemente cinico gadget nasce dalla collaborazione con Sos Mediterranée con l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili su quanto il Mediterraneo sia la rotta migratoria più letale al mondo e sulla necessità di sostenere le operazioni di salvataggio in mare. A Sos Mediterranée Taffo devolverà una somma per ogni materassino venduto.

"Più di 900 persone hanno perso la vita quest’anno: di loro non sappiamo nemmeno i nomi. Sono le nostre coscienze ad essere finite nella bara. Una bara che, a chi muore nel Mediterraneo, è il più delle volte negata, assieme alla dignità di un nome e di un funerale - dichiara Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranée Italia - La nostra missione è salvare vite in mare e proteggere le persone. Far sapere e raccontare quanto avviene nel Mediterraneo sotto gli occhi di tutti noi è altrettanto importante e per questo siamo fieri della collaborazione con Taffo e di questo progetto: creare alleanze e tramite queste raggiungere e informare un pubblico sempre più ampio risponde perfettamente alla nostra triplice missione: salvare, proteggere, testimoniare".

La collaborazione con Sos Mediterranée, spiega Alessandro Taffo, "nasce da un determinante impegno sociale che va oltre il lavoro quotidiano, molti brand importanti iniziano a capire che bisogna lavorare uniti. Non possiamo restare indifferenti di fronte a ciò che accade nel Mar Mediterraneo, in troppi perdono la vita nel tentativo di raggiungere un futuro migliore. La 'Bara Salva Gente' è più di un semplice materassino gonfiabile: è un simbolo della nostra solidarietà e del nostro sostegno alle operazioni di salvataggio in mare".