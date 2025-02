Unibs, rettore Castelli: “Attivi su sostenibilità, Trecroci al vertice Rus è valore aggiunto”

“La comunità dell’università degli Studi di Brescia è molto attiva sui temi della sostenibilità. Abbiamo corsi di laurea su questa tematica e un'ottima valutazione a livello dei ranking internazionali, come università che si occupa di sostenibilità. Con la presidenza del professor Trecroci avremo ancora ulteriore stimolo per andare avanti”. Così, Francesco Castelli, rettore dell’università degli Studi di Brescia, alla nomina a presidente, per il triennio 2025-2027, della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile - Rus, del professore di Economia presso il Dipartimento di Economia e Management e coordinatore della Commissione Sostenibilità dell’Università degli Studi di Brescia, Carmine Trecroci.