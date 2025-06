W Leadership Summit 2025, a Milano confronto sulla parità di genere

A un anno esatto dalla data - giugno 2026 - in cui gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno recepire integralmente la cosiddetta Legge Europea 2026, un pacchetto di normative e direttive volte a promuovere concretamente la parità di genere nei luoghi di lavoro, a Milano è in calendario un confronto su temi centrali quali gender pay gap, inclusione aziendale, mentoring e innovazione finanziaria.E' il W Leadership Summit 2025, evento organizzato da Class Editori, che nasce dalla partnership con Human Hall, l'hub di inclusione dell'Università degli Studi di Milano, e sull’onda del successo del format televisivo W Leadership - La Leadership al femminile, in onda su Class Cnbc (Sky 507) e fruibile anche su milanofinanza.it. Oggi dalle 14,30 presso l'Istituto dei Ciechi il confronto sarà moderato da Giulia Pessani, direttrice di Gentleman, e Jole Saggese, caporedattrice di Class Cnbc, e vedrà tra i relatori, nomi di spicco provenienti da diversi settori: dalla finanza con Alessandra Gritti, CEO di Tamburi Investment Partners e Anna Tavano, Head of Banking di HSBC Continental Europe; al fashion con Alfonso Dolce, CEO di Dolce & Gabbana, che esplora l'inclusione nei mestieri; dalle STEM con Gaela Bernini, Direttrice Generale di Fondazione Bracco, alla salute e al divario generazionale con Assia Grazioli-Venier, fondatrice di Muse Capital e Muse Sport, in collegamento da Los Angeles. W Leadership Summit 2025 è aperto al pubblico, con prenotazione gratuita attraverso il portale Class Agorà, fino a esaurimento posti.