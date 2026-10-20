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Zoppas (Ice): "Ai treno che sta passando, impegnati a sostenere imprese sui mercati"

Matteo Zoppas - (Foto Adnkronos)
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20 ottobre 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
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"L'intelligenza artificiale è un treno che sta passando e che dobbiamo assolutamente cogliere. La velocità con cui queste tecnologie acceleranti evolvono rende sempre più importante velocizzare l'adozione per sostenere la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali". E' quanto ha dichiarato Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, intervenendo all'evento “AI e Physical AI, l'impatto nel mondo reale” promosso da Assolombarda e Made Competence Center Industria 4.0 presso l'Auditorium Gio Ponti a Milano.

"Non farlo significa trovarsi tra 5 o 10 anni a combattere sui mercati senza poter essere competitivi. L'adozione dell'AI - ha proseguito Zoppas - pervade tutte le funzioni aziendali, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dal marketing alle attività d'ufficio, fino alla progettazione di un prodotto o alla stesura di una lettera o di un ordine. Si tratta di un cambiamento organizzativo paragonabile a quello che ha accompagnato l'introduzione delle logiche Kaizen e del lean manufacturing. Se non acceleriamo nell'utilizzo degli strumenti offerti dall'AI, rischiamo di perdere terreno sui mercati internazionali sotto il profilo dei costi, della qualità e dell'autorevolezza dei nostri prodotti. Come Agenzia Ice siamo impegnati a sostenere le imprese in questo percorso: nel 2025 abbiamo realizzato oltre 90 iniziative internazionali dedicate all'innovazione e alle tecnologie avanzate, accompagnando 1.043 startup e Pmi innovative e favorendo l'arrivo in Italia di 171 operatori e investitori esteri. In questo quadro, il Ces, che abbiamo contribuito a portare in Italia, rappresenta un'importante occasione di confronto con le migliori tecnologie e le esperienze internazionali, offrendo alle nostre imprese la possibilità di comprendere l'evoluzione in corso e valutare il proprio livello di innovazione rispetto alle soluzioni più avanzate a livello mondiale".

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Intelligenza Artificiale Competitività Mercati Internazionali
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