Elezioni comune di Genova. Il profilo dei candidati

Il 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio l’8 e 9 giugno, i cittadini di Genova saranno chiamati alle urne in seguito alle dimissioni del sindaco Marco Bucci eletto Presidente della Regione Liguria.

I candidati ufficiali alla carica di sindaco sono 7 con 17 liste a supporto e 642 candidati al Consiglio comunale. Di seguito una sintesi del profilo dei vari candidati alla carica di Sindaco del capoluogo ligure:

Pietro Piciocchi (48 anni), attuale Vicesindaco reggente e Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova, guida una coalizione di centrodestra sostenuta da sette liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UDC, Nuovo PSI e le civiche Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova e Vince Genova. Laureato in giurisprudenza, Piciocchi ha maturato esperienza presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova e studi legali di rilievo nazionale e internazionale. È stato consulente giuridico del Ministro dell’Interno e docente a contratto di diritto pubblico all’Università Bocconi di Milano. Dal 2017 è Assessore della Giunta Bucci.

Silvia Salis (39 anni), ex campionessa di lancio del martello e Vicepresidente vicario del Coni, è la candidata del centrosinistra, sostenuta da cinque liste: Partito Democratico, Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, i centristi Riformiamo Genova e la lista civica Silvia Salis Sindaca. Nel suo curriculum sportivo vanta dieci titoli nazionali. Dopo il ritiro dalle competizioni nel 2016, è stata dirigente delle Fiamme Azzurre ed eletta nel Consiglio Federale della FIDAL e nel Consiglio Nazionale del CONI. Nel 2023 è stata nominata Ambasciatrice di Genova nel Mondo dal Sindaco Bucci. È autrice del libro per bambini “La Bambina più Forte del Mondo”, i cui proventi sono devoluti all’Ospedale Gaslini di Genova, ed è stata insignita del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Mattia Crucioli (48 anni) avvocato ed ex Senatore M5S dal 2018 al 2022, capogruppo di Uniti per la Costituzione, aveva partecipato alle ultime elezioni comunali come candidato ottenendo il 3,6%. Ex “grillino” della prima ora, fu "cacciato" come da lui sempre raccontato, dal M5S, quando decise di non sostenere il governo Draghi. Così si consumò la sua espulsione, che da lì a poco avrebbe fondato il suo movimento Uniti per la Costituzione.

Francesco Toscano (45 anni) avvocato e direttore di Visione TV e della Rivista Visione, aveva partecipato alle ultime elezioni regionali come candidato alla presidenza, raccogliendo 5.071 voti. Presidente Nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, è sostenuto dallo stesso movimento, guidato da Marco Rizzo.

Antonella Marras portavoce dei Comitati di Fegino e Borzoli, già candidata a sindaco di Genova nel 2022. È sostenuta dalla lista Sinistra Alternativa (Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Sinistra Anticapitalista).

Cinzia Ronzitti (63 anni) addetta alle vendite nel settore commercio. Già candidata a Sindaco di Genova nel 2017 e 2022 sempre per il Partito Comunista dei Lavoratori.

Raffaella Gualco avvocata civilista ha una lunga esperienza nella tutela dei diritti e delle famiglie con un’attenzione particolare ai diritti allo studio e all’inclusione scolastica, è sostenuta dalla lista civica “Genova unita insieme”.