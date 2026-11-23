Avviato in Commissione Ambiente del Senato l’esame del Dl 207/2026 che interviene con misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas per famiglie e imprese, modificando il precedente decreto-legge 21/2026. Il provvedimento punta ad adeguare la disciplina al quadro europeo sugli aiuti di Stato e sulla regolazione dei mercati energetici. Tra le principali novità, la revisione dei meccanismi di rimborso a favore degli impianti termoelettrici alimentati a gas, con un contributo riconosciuto per un massimo di 18 mesi attivabile quando il prezzo europeo del gas supera 58,9 euro/MWh. Cambiano anche i criteri per individuare eventuali comportamenti scorretti degli operatori sul mercato all’ingrosso con nuove linee guide affidate ad Arera. Il provvedimento, inoltre, estende il rimborso di alcune componenti delle tariffe di trasporto di gas anche agli impianti alimentati da gas derivati e all’energia autoconsumata. In ambito di oneri, la riduzione dei costi del gas naturale viene estesa a tutti i clienti finali, superando l’attuale limitazione ai grandi consumatori industriali. Infine, viene previsto un nuovo corrispettivo a carico degli operatori responsabili del bilanciamento verso il gestore della rete, trasferibile in bollette solo ai clienti con contratti a prezzo variabile.

La scheda del provvedimento