Eventi in agenda

Il 4-5-6 novembre nell'ambito di Ecomondo, a Rimini (Quartiere Fieristico), si terrà la XIII edizione degli Stati Generali della Green Economy, dal titolo "L’economia di domani: il Green Deal all'avvio della nuova Legislatura europea". L'iniziativa è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese - tra cui Elettricità Futura - in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il patrocinio della Commissione Europea. L'edizione 2024 sarà dedicata al tema del Green Deal all’avvio della nuova legislatura europea per proporre un confronto sul pacchetto di iniziative strategiche che ha messo l’UE sulla strada della transizione ecologica. In particolare, la Sessione Plenaria di apertura vedrà la presentazione dei dati della Relazione sullo stato della Green Economy 2024, che individua le misure adottate nella scorsa Legislatura europea, considerandone i punti di forza e di debolezza.

Info: https://www.statigenerali.org/evento-nazionale/evento-2024/

Martedì 5 novembre 2024 - ore 15,00 CONFITARMA - Sala Antonio d’Amico, Piazza SS. Apostoli, 66 – Roma un convegno organizzato da AIDIM (Associazione Italiana Diritto Marittimo) presso la sede di Confitarma dal titolo “I cavi sottomarini nell’attuale panorama geopolitico il collegamento tra underwater e spazio”.

Info: https://federazionedelmare.it/i-cavi-sottomarini-nellattuale-panorama-geopolitico-il-collegamento-tra-underwater-e-spazio-roma-5-novembre-2024/

Il 6 e 7 novembre 2024 a Roma, presso la rappresentanza di Regione Lombardia in via del Gesù n.57.

I “Security and Defence days” sono un’iniziativa della Fondazione De Gasperi giunta alla sua quarta edizione, che riunisce decisori europei e italiani, esperti, professionisti, rappresentanti di istituzioni internazionali e stakeholder privati per discutere del futuro dell’Unione Europea e del ruolo della NATO negli scenari europei e globali e lo stato attuale delle relazioni transatlantiche.

L’iniziativa fa parte del progetto “Defense and Security Days: NATO in an Evolving Global Strategic Scenario”.

Info: https://www.fondazionedegasperi.org/events/security-and-defence-days-2024/

Giornate del Mare Limes 9 - 10 novembre 2024, Roma Tempio di Adriano, Piazza di Pietra

Evento in media partnership con Fincantieri

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. I dibattiti possono essere seguiti in diretta sul canale YouTube di Limes. La quinta edizione delle Giornate del Mare di Limes si concentra sulle conseguenze che la Guerra Grande sta avendo sulle principali dinamiche marittime mondiali e sulla sicurezza dell’Italia. La penisola è fulcro del Mediterraneo, fondamentale collo di bottiglia lungo la rotta più breve tra Atlantico e Pacifico.

Info: https://www.limesonline.com/eventi/le-giornate-del-mare-2024-tutti-gli-oceani-portano-a-roma-17500516/