Coronavirus, Cnn: "Dall'Italia mossa senza precedenti"

I provvedimenti adottati in Italia "rappresentano la più' dura risposta al coronavirus adottata al di fuori della Cina". A scriverlo è la Cnn, in un articolo in cui fa il punto sulla diffusione dell'epidemia nei vari paesi. "L'intera Italia è bloccata", scrive l'emittente americana, che parla di "mossa senza precedenti".