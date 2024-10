Nel 2023 il tasso di occupazione dell'Ue si è attestato al 75,3%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 2022. Si tratta del livello più elevato dell'intera serie temporale disponibile. Lo rileva Eurostat. In tre regioni dell'Italia meridionale meno della metà della popolazione in età lavorativa era occupata: Calabria (48,4%), Campania (48,4%) e Sicilia (48,7%).