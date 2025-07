Kiev, e altre zone dell'Ucraina, sono finite nella notte nel mirino di un massiccio attacco con droni e missili. Almeno 23 persone sono rimaste ferite e 14 sono state ricoverate in ospedale, secondo l'ultimo aggiornamento condiviso su Telegram dal sindaco della città, Vitali Klitschko. Gli attacchi hanno interessato diverse zone della città, compresi i distretti di Solomianskyi, Sviatoshynskyi e Shevchenkivskyi.

Kiev: "Mai attacco notturno così massiccio"

L'Aeronautica militare ucraina accusa la Russia per quello che denuncia come il più grande attacco aereo notturno in oltre tre anni di conflitto, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio 2022. Per il portavoce, Yurii Ihnat, sono un record i 550 droni e missili lanciati contro il territorio ucraino, "il numero più alto che il nemico abbia mai usato in un singolo attacco".

Si registrano, denunciano le autorità ucraine, danni in edifici residenziali, negozi, in una scuola e in una struttura medica, lungo linee ferroviarie e in altre infrastrutture civili. Incendi sono stati segnalati in varie zone di Kiev. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città, ha esortato gli abitanti a chiudere le finestre a causa di livelli pericolosi nell'aria di "prodotti della combustione".

Zelensky: "Notte brutale, Russia non vuole fermare la guerra"

"È stata una notte brutale e insonne" e "solo intorno alle 9 di questa mattina l'allarme antiaereo è cessato a Kiev", ha dichiarato in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'ultima ondata di attacchi russi che, ha precisato, hanno visto l'impiego di "almeno 330 droni 'shahed' russo-iraniani" e missili, "compresi quelli balistici", e causato almeno 23 feriti.

"Si è trattato di uno degli attacchi aerei più estesi - deliberatamente massiccio e cinico", ha proseguito Zelensky, "ancora una volta la Russia dimostra di non avere alcuna intenzione di mettere fine alla guerra e al terrore".

Secondo il presidente ucraino, Kiev è stata "l'obiettivo principale" dell'attacco russo. Le forze ucraine hanno abbattuto 270 "obiettivi aerei" ed "è di fondamentale importanza che i nostri partner continuino a sostenerci nella difesa contro i missili balistici". Tutto ciò, ha concluso Zelensky, dimostra che "senza una pressione davvero forte, la Russia non cambierà il suo comportamento ottusamente distruttivo. Per ogni attacco di questo tipo contro persone e vite umane, deve subire sanzioni appropriate e altri colpi alla sua economia, alle sue entrate e alle sue infrastrutture" e "tutto dipende dai nostri partner, in primo luogo gli Stati Uniti".

"Notte assolutamente terribile e insonne a Kiev. Una delle peggiori finora. Centinaia di droni e missili balistici russi sono caduti sulla capitale ucraina. Subito dopo che Putin ha parlato con il presidente Trump. E lo fa di proposito". Così in un post su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, aggiungendo che "Putin mostra chiaramente il suo disprezzo totale per gli Stati Uniti e per chiunque abbia chiesto la fine della guerra".

"Contro Mosca servono senza indugi le sanzioni più severe - incalza - L'Ucraina deve essere dotata di tutti i mezzi necessari per difendersi. Le decisioni sbagliate non possono che incoraggiare l'aggressore a intensificare il terrore". E, conclude, "ogni regime criminale del mondo sta seguendo con attenzione le azioni di Putin e le risposte. Se la facesse franca, sarebbe per tutti un messaggio molto chiaro. Basta aspettare la pace. Bisogna agire per raggiungere la pace. La pace attraverso la forza".