Il summit a nord di Londra. Si anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e altri leader presenti alla conferenza per la ricostruzione in programma a Roma

Si collegherà anche la premier Giorgia Meloni alla riunione della coalizione dei volenterosi presieduta da Keir Starmer ed Emmanuel Macron giovedì 10 luglio, mentre a Roma si tiene la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, dopo che dall'Eliseo è arrivata la notizia del vertice nella sede del Comando marittimo alleato di Northwood, a nord di Londra, al quale si collegheranno da Roma anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e altri leader presenti alla conferenza.

A quanto si apprende da fonti diplomatiche, la riunione della coalizione dei volenterosi, in coincidenza con l'evento a Roma, è stata organizzata in totale coordinamento con l'Italia, dove la prossima settimana sono attesi una cinquantina di capi di Stato e di governo e di ministri con l'obiettivo di dare slancio alla ricostruzione dell'Ucraina, riconfermando il sostegno politico e militare a Kiev. Nelle settimane scorse si era pensato di riunire i volenterosi a margine del vertice della Nato all'Aja che si è tenuto il 24 e 25 giugno, ma si era poi deciso di rinviare l'appuntamento - e di organizzarlo in coincidenza con la conferenza a Roma - per evitare di 'sovraccaricare' il summit.