L'Università Roma Tre conferisce la laurea honoris causa a Pupi Avati

“Conferiamo la Laurea Honoris Causa in italianistica a Pupi Avati per il suo film su Dante che ha indagato con particolare capacità, come lui sa fare. Importante offrire questo contributo anche alla nostra comunità.” così Massimiliano Fiorucci, Rettore Università Roma Tre in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Italianistica al regista e scrittore Pupi Avati, presso l’Università degli Studi Roma Tre, dove ha tenuto la sua lectio magistralis dal titolo “Dante”.