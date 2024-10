Venezia, ticket prorogato al 2025: le novità

Ticket d'ingresso per Venezia prorogato nel 2025 con qualche novità che riguardano le tariffe e il numero di giorni con contributo.

Sale da 5 a 10 euro il costo per i turisti che prenotano tardi. Costo che resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. Sono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà obbligatorio pagare il contributo di accesso al centro storico di Venezia, con l'esclusione delle isole e di chi transita in Piazzala Roma, al Tronchetto o alla Stazione Marittima, senza accedere alla Città antica. La prima giornata di ticket scatterà venerdì 18 aprile 2025.