G20 Brasile, la Premier Meloni a colloquio con diversi leader mondiali

Dal 18 al 19 novembre, Giorgia Meloni ha partecipato al vertice G20 Brasile a Rio de Janeiro, un appuntamento fondamentale per i Capi di Stato e di Governo delle 20 potenze mondiali. Il vertice è stato anche l’occasione per la Premier per una serie di incontri con alcuni leader politici e istituzionali. Il Capo del Governo, innanzitutto, ha incontrato il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba per discutere principalmente sul Global Compact Air Programme (GCAP), progetto di collaborazione ad elevato potenziale strategico che coinvolge i tre Paesi con l’obiettivo condiviso di sviluppare aerei caccia di sesta generazione. In questo ambito, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza del GCAP sotto il profilo della sicurezza nazionale e della creazione di occupazione che permette a Italia, Regno Unito e Giappone di mettere a fattor comune le più avanzate tecnologie nel campo della difesa. La Presidente del Consiglio, inoltre, ha avuto un colloquio con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau per valutare lo stato di avanzamento del Piano d’azione per la cooperazione rafforzata tra Italia e Canada adottato dai due leader nel corso del G7 Italia a Borgo Egnazia. I due leader di Governo hanno espresso soddisfazione per i risultati sinora raggiunti dal Piano d’azione, tra cui lo svolgimento della prima riunione del Joint Advisory Group sul tema dell’Intelligenza Artificiale, l’adozione di una dichiarazione congiunta sulla cooperazione nel settore dei materiali critici e il rafforzamento della collaborazione tra le rispettive Agenzie spaziali. Infine, la Premier ha avuto un bilaterale con il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, a cui ha preso parte anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulla collaborazione tra Italia e Banca Mondiale con l’obiettivo principale di realizzare iniziative di sviluppo in Africa nell’ambito del Piano Mattei, con specifico riguardo a energia, infrastrutture, acqua e formazione.

