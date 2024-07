Semifinali Euro 2024, per i bookies Spagna e Inghilterra favorite per il passaggio del turno

E' tutto pronto per le semifinali degli Euro 2024 che vedranno sfidarsi quattro squadre di altissimo livello: Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda. Tre di queste erano tra le favorite, mentre l'Olanda è riuscita a sorprendere tutti con la sua qualificazione. La Francia, nota per il suo solido approccio difensivo, affronterà la Spagna, che punta su un gioco offensivo e dinamico. L'Inghilterra, pur non avendo mai vinto l'Europeo, conta su un elevato talento individuale. L'Olanda spera di ripetere il successo del 1988, quando vinse il torneo in Germania.

La squadra di Didier Deschamps ha mostrato una grande solidità difensiva, ma possiede anche un notevole potenziale offensivo. Le statistiche sulle occasioni create indicano che, nonostante l'approccio catenacciaro, i francesi possono colpire in qualsiasi momento.

Gli spagnoli, guidati da Luis Enrique, adottano un gioco basato sul possesso palla e sull'attacco. Tuttavia, hanno mostrato qualche debolezza nella fase difensiva, concedendo opportunità agli avversari.

La selezione di Gareth Southgate si basa su talenti giovani e promettenti, come Bukayo Saka. Nonostante il gioco non sempre convincente, gli inglesi hanno dimostrato di saper reagire nei momenti decisivi, come nella vittoria ai rigori contro la Svizzera.

Gli olandesi, sotto la guida di Ronald Koeman, hanno sorpreso con la loro organizzazione e capacità di sfruttare le debolezze degli avversari. La presenza di diversi giocatori che militano in Premier League può dare loro un vantaggio nella sfida contro l'Inghilterra.

Le quote dei bookmaker su entrambe le partite sono abbastanza equilibrate. Non c'è una favorita "netta" per entrambe le semifinali. Tra Spagna e Francia le quote "dicono" Spagna, con una quota per la vittoria di 2.70. Il 2 della Francia è offerto invece a 3.15, mentre il pagareggio alla fine dei 90 minuti a 2.85.

Tra Inghilterra e Olanda, i bookies danno fiducia agli inglesi, con una quota a 2.60. Il successo dell'Olanda è offerto invece a 3.25, mentre il pareggio a 2.80. Il risultato esatto più probabile è 1-0, offerto a 6.80.

Entrambe le partite saranno, sempre secondo gli operatori di scommesse, povere di reti. Per le due semifinali, l'Under 2.5 è offerto tra 1.45 e 1.50. Harry Kane come primo marcatore ha una quota di 6.20.