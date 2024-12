Guido Crosetto incontra il Ministro della Difesa spagnola

“Un momento di condivisione sulla comune visione sulla sicurezza e sulla difesa, nonché preziosa occasione per nuovi ambiti di collaborazione tra le nostre Forze Armate”, questa la dichiarazione rilasciata dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a seguito dell’incontro con la sua omologa spagnola Margarita Robles, che si è svolto il 29 novembre a Palazzo Esercito, Roma. Un focus particolare è stato dedicato alla situazione in Libano, specie con riferimento alla missione Unifil che “potrà giocare un ruolo fondamentale per ristabilire la pace, ma richiede un adeguamento della capacità e delle regole d’ingaggio. Fondamentale il sostegno alle Forze Armate libanesi quale strumento di stabilità nel Sud del Libano”, ha affermato il Ministro del Governo italiano, che, sulla situazione in Ucraina si è detto “preoccupato per l’aumento dell’intensità degli attacchi russi, così come per il coinvolgimento di truppe nord-coreane che potrebbe portare ad un allargamento del conflitto”.