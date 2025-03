Il Salone del Mobile Milano vola in India, nuove opportunità per design Made in Italy

Alla vigilia della 63esima edizione (8-13 aprile, Fiera Milano, Rho) Salone del Mobile.Milano vola in India per rinnovare sinergie e rafforzare il legame con un mercato in forte crescita e di grande interesse per le aziende italiane. La partecipazione dell’India alla manifestazione continua a crescere con oltre 4.890 operatori professionali presenti nell’edizione 2024. La domanda di prodotti di arredamento di alta gamma è in forte espansione, trainata dall’aumento degli investimenti nel settore immobiliare e contract.

"La presenza del Salone del Mobile in India offre opportunità uniche per consolidare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi - afferma Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano - La performance delle esportazioni italiane nel settore Legno-Arredo conferma l’interesse e il potenziale di crescita in questo mercato, rendendolo una meta cruciale per le strategie di internazionalizzazione delle aziende italiane del settore. È per questo che il Salone è qui: per guidarle e supportarle in un mercato promettente, sempre più appassionato di qualità, unicità e manifattura industriale".