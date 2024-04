8 idee regalo partendo da una fotografia personalizzata: le idee più d’impatto

Roma, 22/04/2024 - I ricordi più importanti restano impressi nella memoria e nel cuore. Ma se si desidera che un ricordo sia tangibile e anche sotto gli occhi di tutti, è meglio imprimerlo con uno scatto fotografico.

Immortalare una gioia, un’emozione, una vacanza, un evento importante o un qualsiasi momento di convivialità a cui è associato un ricordo felice, è ormai alla portata di tutti, grazie agli smartphone permettono di scattare fotografie di qualità.

Ma perché lasciare che i ricordi fotografici vivano soltanto dentro a un display? Perché non stampare le fotografie più belle, magari per regalarle alla persona con cui si è condiviso quel momento?

Regalare fotografie in maniera originale

I regali fotografici sono da sempre un dono molto apprezzato, un omaggio che non solo si fa ammirare, ma che tiene vivo il ricordo e il forte legame che unisce le persone. Con le fotografie personalizzate è possibile creare tante idee regalo originali e dal forte impatto, stampate su oggetti di utilizzo quotidiano, su cui imprimere le emozioni ed esaltarle per un’occasione speciale.

Scegliere un regalo fotografico personalizzato per il compleanno di una persona cara, per la nascita di un bebè, per San Valentino o per un anniversario, per il Natale o per la Prima Comunione o qualsiasi altra cerimonia importante, ma anche come ricordo di una vacanza trascorsa insieme: insomma, qualsiasi sia l’evento da festeggiare, l’effetto sorpresa saprà emozionare chiunque.

Ecco 8 idee fotoregalo con una fotografia personalizzata come protagonista della scena.

Tazza con foto

Se si desidera far iniziare la giornata con il sorriso alla persona cara mentre beve il suo caffè, o nel pomeriggio mentre sorseggia un tè, regalare una tazza personalizzata con foto sarà la scelta giusta. Questo regalo dal sapore pratico è adatto per rendere ogni routine quotidiana un po’ più speciale e per dimostrare affetto in modo simpatico.

Fotolibro

Un fotolibro personalizzato nel formato che preferisci è un must have. Non esiste persona che non ami sfogliare gli album fotografici di famiglia, e oggi più che mai, nell’era del digitale, stampare le foto e raccogliere i momenti più preziosi in un’unica pubblicazione è fondamentale per non perdersi nemmeno un momento vissuto e immortalato. Conservare i ricordi in un fotolibro è anche un modo per condividere e tramandare le proprie esperienze.

Tela fotografica

Più originale di un classico quadro-fotografia, è molto apprezzata la stampa fotografica su tela. La resa su tela è superiore a quella sui poster: la tela fotografica, infatti, riproduce nitidamente i dettagli e i colori di una fotografia, anche nelle dimensioni più grandi, e la foto non sbiadisce nel tempo né viene danneggiata dai graffi. L’effetto artistico è assicurato anche se viene appesa senza cornice e si può scegliere fra una tela singola o un multipannello, con un’unica fotografia o un college.

Cuscino con stampa fotografica

Dal risultato e con lo scopo simile alla tazza, il cuscino con stampa fotografica è un’altra idea regalo con cui dimostrare affetto e presenza alla persona amata, ma anche a un familiare lontano o ad una cara amica. Un modo per personalizzare il letto o il divano con una decorazione che esalta un ricordo condiviso.

Calendario con foto

Se poi si vuole far compagnia a una persona per tutto l’anno, il calendario con foto è il regalo perfetto. Mese dopo mese, sarà piacevole ripercorrere i momenti più significativi della propria vita condivisi con le persone che ne hanno fatto parte e che ci saranno per sempre.

Cover per smartphone con foto

Per i più giovani ma anche per i più tecnologici si può optare per un regalo utile ed emotivo al tempo stesso: la cover per il cellulare con foto stampata sopra. Ogni volta che quella persona userà il telefono, avrà tra le mani e sotto gli occhi la foto che rappresenta un momento speciale.

Puzzle con foto

Per gli amanti dei puzzle, l’idea regalo migliore è un puzzle con foto. Ricomporlo e incorniciarlo per appenderlo in casa permette di pensare a un bel ricordo in maniera divertente, magari da condividere con gli amici.

Portachiavi con foto

Infine, un regalo piccolo ma significativo, che trasmette affetto e attenzione ai dettagli, è il portachiavi con foto, un accessorio utile che accompagna la persona cara ovunque vada.

