Al via il Music Fest di WMF We Make Future: Fatoumata Diawara, Disco Club Paradiso, Kenobit e Sarafine le voci della prima giornata

È una lineup di risonanza internazionale quella del WMF Music Fest, il Festival dedicato al mondo della musica all’interno di WMF - We Make Future, che dal 13 al 15 giugno presso BolognaFiere accoglierà sul Mainstage artisti apprezzati in Italia e all’estero. Ad accendere il pubblico nella prima giornata saranno Fatoumata Diawara, Sarafine, Kenobit e Disco Club Paradiso. Oltre al Mainstage, la musica si diffonderà anche all’interno dell’area fieristica, grazie allo Stage dedicato che accoglierà oltre 30 band e artisti selezionati tramite il Contest delle Band Emergenti del WMF. Media Partner del WMF Music Fest 2024 è Rolling Stone Italia, direzione artistica a cura di Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On e ideatore del WMF.

Bologna, 12/06/2024. Il 13 giugno, il WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione inaugura una nuova edizione sulle note del meglio della musica contemporanea, con i concerti e live performance del WMF Music Fest. Ad aprire i lavori sul Mainstage, a partire dalle ore 9.30 della prima giornata, sarà il live concert dei Disco Club Paradiso, giovane band che dopo la partecipazione a X Factor è alla conquista della scena musicale italiana e porterà la propria energia sul palco principale della manifestazione, in programma fino al 15 giugno presso BolognaFiere.

A seguire, l’attesissima Opening Ceremony del WMF vedrà protagonista l’esibizione di Fatoumata Diawara, voce tra le più potenti dell'Africa contemporanea e rappresentante vibrante della musica femminile internazionale: con il suo stile unico, Diawara mescola suoni elettronici e melodie tradizionali africane, affrontando temi attuali e globali con grande maestria. Dopo aver acceso il pubblico del Festival, Diawara si racconterà anche attraverso un talk.

Il terzo artista a esibirsi sul Mainstage, sarà Kenobit, uno dei principali rappresentanti della scena 8-bit in Italia e nel mondo. Kenobit si esibirà in un live set innovativo che utilizza strumenti e suoni tipici del mondo del gaming suonando, di fatto, un gameboy. Oltre alla sua esibizione, sarà possibile ascoltarlo anche in una performance e intervista durante l'Esports & Gaming Fest in area fieristica, per un'esperienza immersiva nel mondo dei suoni retro e della cultura gaming.

A chiudere i lavori del 13 giugno, con un live set, sarà Sara Sorrenti, in arte Sarafine, cantautrice calabrese dallo stile eclettico e vincitrice dell'ultima edizione di X Factor. Sarafine autrice e produttrice di tutti i suoi brani, offrirà al pubblico del WMF una performance unica nel suo genere, mescolano abilmente influenze musicali elettroniche con generi più leggeri, spaziando tra Dubstep, Techno, Trap, Drill e Pop.

------

Per accedere ai concerti e le live performance sul Mainstage è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day o, il Mainstage Ticket 3 days. Con questi Ticket si accede anche all’area fieristica del WMF, dove è possibile assistere anche alle esibizioni delle band selezionate dal Contest Band Emergenti sul palco dedicato e a molteplici altri eventi del mondo eSport e gaming, robotica, creators e molto altro. Sempre il 13 giugno sarà possibile ascoltare le esibizioni dei 5 finalisti del Contest BMA, Bologna Musica d’Autore, di Fonoprint.

Il 13 - 14 - 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 60.000 presenze nel 2023, e per il 2024 più di 90 paesi coinvolti, +600 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

