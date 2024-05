Al via Share 4 Good: sarà lo sport al centro della quarta edizione dell’iniziativa CSR di Snaitech

Le colleghe e i colleghi del Gruppo chiamati ad essere sempre più protagonisti: potranno proporre i progetti benefici in ambito sportivo che la Fondazione Snaitech supporterà nel corso dell’anno, ma anche candidarsi per far parte del comitato che li selezionerà

Milano, 10 maggio 2024 – Prosegue anche quest’anno Share 4 Good, l’iniziativa di Corporate Social Responsibility con cui Snaitech invita le colleghe e i colleghi del Gruppo a diventare parte sempre più attiva del suo percorso di sostenibilità segnalando le iniziative che ritengono particolarmente interessanti e meritevoli di un sostegno direttamente da parte della Fondazione Snaitech, l’ente dedicato alle good causes dell’azienda.

In virtù del grande successo riscosso dall’iniziativa, Snaitech ha scelto di confermare il progetto anche nel 2024, annunciandone il rinnovo in occasione della sesta edizione della Snaitech Sustainability Week, la settimana che, ogni anno, vede l’azienda impegnata in un percorso di confronto e di condivisione degli obiettivi e dei risultati raggiunti in ambito Sostenibilità.

Grazie a Share 4 Good, anche quest’anno, le colleghe e i colleghi di Snaitech e HAPPYBET - brand di gioco attivo sul territorio tedesco ed austriaco, parte del Gruppo Snaitech dal 2022 - avranno la possibilità di segnalare un progetto solidale gestito da enti senza scopo di lucro attivi nei Paesi in cui il Gruppo ha le sue sedi. Requisito fondamentale il legame con lo sport: sarà infatti questo potente strumento di aggregazione, crescita e inclusione il fil-rouge che accomunerà i 4 progetti che otterranno il sostegno diretto della Fondazione Snaitech.

Per rendere ancora più partecipi e coinvolgere la propria popolazione aziendale, Snaitech ha aperto anche una “Open Call” con cui sarà possibile per i dipendenti del Gruppo candidarsi ed entrare a far parte del comitato incaricato di valutare e selezionare le iniziative benefiche proposte dalle colleghe e dai colleghi.

