Alex Vigo, Cucine Industriali: il Bestseller su come progettare una cucina industriale dalla A alla Z

Milano, 30.01.2024 – La cucina è uno degli elementi più importanti di qualsiasi esercizio commerciale del settore della ristorazione e come tale la sua progettazione deve essere fatta al meglio. Il segreto? Sta nell’affidarsi a qualcuno di estremamente specializzato in questo settore.

Per tutti quei ristoratori che desiderano rendere più moderna e funzionale ai propri bisogni la cucina del proprio ristorante ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Alex Vigo “CUCINE INDUSTRIALI. Ideare, creare e modificare il motore del tuo ristorante: come fare il business plan, scegliere il locale, le attrezzature e predisporre gli impianti con il metodo Vigo Contract” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ideare, creare e modificare il “motore” del proprio ristorante partendo da zero.

“L’obiettivo del mio libro è mostrare al lettore come portare al successo la propria attività nel settore della ristorazione grazie all’elemento fondamentale di qualsiasi ristorante: la cucina” afferma Alex Vigo, autore del libro. “Nel mio testo vado a spiegare l’importanza del business plan, per poi passare alla scelta del locale con la check list delle caratteristiche fondamentali che deve avere, per poi terminare con le nozioni tecniche finalizzate a scegliere i collaboratori e le attrezzature necessarie per la propria attività”.

Secondo l’autore, dietro ai problemi che molto spesso si verificano tra le mura di una cucina di un ristorante c’è innanzitutto un’errata progettazione degli impianti, oltre che della cucina stessa. Motivo per il quale, la mission di Alex Vigo è proprio quella di aiutare i ristoratori ad avvicinarsi al mondo della progettazione tecnica, in quanto è proprio questa la base di partenza per portare avanti con successo un’attività nel settore della ristorazione.

“Questo libro è la condensazione di anni di esperienza da parte dell’autore nella progettazione di cucine industriali” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Durante tutti questi anni Alex Vigo si è trovato di fronte alle situazioni più disparate: dagli impianti predisposti male ai macchinari di scarsa qualità, fino ad arrivare alla manutenzione inesistente. Tutto ciò con danni economici anche ingenti, causati da macchinari fermi, riparazioni costose e consumi energetici esorbitanti per i ristoratori. Motivo per il quale, è fondamentale affidarsi solo ed esclusivamente ad aziende tecniche specializzate in questo settore. Qualcuno come la Vigo Contract”.

“Giacomo Bruno per me è stato un coach, ha ispirato la pianificazione del mio futuro e quindi la mia mission aprendomi gli occhi sul valore della mia conoscenza che oggi mi rendo conto essere molto utile ai ristoratori e non solo” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale consentendomi di pubblicare questo mio libro che sono certo arriverà a tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4980DP9

Alex Vigo ha iniziato da giovanissimo a smontare giocattoli per vedere come funzionavano o per aggiustarli. La curiosità è sempre stata quella risorsa che gli ha consentito di approfondire dettagliatamente ogni campo della propria vita lavorativa e privata formandosi come tecnico della ristorazione, frigorista e meccatronico. Profondo conoscitore degli impianti di birra alla spina è fondatore del brand FobLocker®. Sito web: https://allmylinks.com/vigocontract

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it