Veganuary, Hard Rock Cafe aderisce al mese vegano con un menu in edizione limitata

Disponibile da oggi per tutto il mese di gennaio nei cafe di Firenze, Roma e Venezia

Firenze, Roma, Venezia, 3 gennaio – Hard Rock Cafe sostiene il Veganuary, la sfida annuale dell'omonima organizzazione che incoraggia le persone a passare a una dieta vegetale durante il mese di gennaio, con uno speciale menù a base vegetale ideato in collaborazione con Moving Mountains, azienda all'avanguardia nella tecnologia alimentare a base vegetale, nove volte vincitrice del Great Taste Award.

Disponibile da oggi 3 gennaio nei cafe aderenti di tutto il mondo, tra cui gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia il nuovo menu contiene una ricca scelta di piatti vegani unici dal tocco distintivo come la bruschetta di zucchine e guacamole, l'insalata di quinoa messicana, il Moving Mountains Patty burger vegetale vincitore del Great Taste Award, i tacos di carne al peperoncino con trito Moving Mountains, insalata di Quorn o alette di cavolfiore fritte. Per i più golosi, c'è anche l'indulgente Sticky Toffee Pudding con gelato vegano alla vaniglia.

"Il menù Hard Rock Cafe per il Veganuary ci consente di aprire le nostre porte a una comunità crescente di ospiti vegani, accoglierli con le nostre diverse proposte e far vivere loro l'impareggiabile esperienza dell'Hard Rock – dichiara Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International”.

Insieme ai piatti Hard Rock Cafe ha anche ideato dei rinfrescanti mocktail a sostegno del dry january, tra cui il Chile Lime Pineapple, il Cucumber Mint Lime Press e la Strawberry Basil Lemonade.

"Siamo entusiasti di partecipare al Veganuary e di collaborare con Moving Mountains nell’ideazione del nostro speciale menu", ha dichiarato Anibal Fernandez, SVP Global Cafe Operations, Hard Rock International. "Il nostro obiettivo è quello di offrire una selezione davvero eccezionale di opzioni vegane per i nostri clienti in tutte le sedi partecipanti".

"Veganuary è al settimo cielo per l’adesione di Hard Rock Cafe alla causa e per l'offerta entusiasmante di piatti a base vegetale metta a disposizione degli ospiti vegani e che aiuteranno tutti a fare la propria parte per salvare il pianeta!" afferma Toni Vernelli, responsabile internazionale delle politiche e delle comunicazioni di Veganuary.

Eloise Bristow, Respondabile Marketing di Moving Mountains, dichiara: "Siamo assolutamente entusiasti di collaborare con l'Hard Rock Cafe in questo Veganuary e non vediamo l'ora che i clienti possano gustare i deliziosi servizi di Moving Mountains che gli chef hanno creato! L'Hard Rock Cafe è stato uno dei primi locali a utilizzare i prodotti Moving Mountains quando li abbiamo lanciati nel 2016 e da allora il ristorante è stato un partner fantastico. Siamo orgogliosi di lavorare ancora una volta con loro per una sfida così importante come il Veganuary, per garantire loro un menu all'avanguardia e rendere il cibo a base vegetale accessibile e delizioso".

Hard Rock International:

Con 290 sedi in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

www.hardrock.com | shop.hardrock.com

About Moving Mountains

Moving Mountains Foods (www.movingmountainsfoods.com) è un'azienda britannica all'avanguardia che guida l'innovazione nelle alternative alla carne a base vegetale. È stata la prima azienda a produrre carne a base vegetale nel Regno Unito ed è ancora affamata di cambiamento, aprendo la strada a prodotti innovativi dal sapore straordinario. Grazie all’utilizzo di ingredienti semplici e naturali e incredibili metodi scientifici, i prodotti Moving Mountains replicano in maniera fedele ogni varietà di carne e pesce.

Moving Mountains Foods è stata fondata nel 2016 da Simeon Van der Molen che ha avuto l’idea dopo la diagnosi di colesterolo alto che lo costrinse a rinunciare a carne e latticini o ad assumere statine. Deluso dalla mancanza di alternative alla carne seriamente gustose sul mercato, Simeon, che era già un imprenditore orientato alla sostenibilità, ha deciso di concentrarsi sulla creazione di alternative alla carne che sia all’assaggia e sia alla vista si avvicinassero al sapore della carne animale. Moving Mountains è un'azienda britannica al 100% e indipendente al 100%. A differenza di altri marchi di carne a base vegetale al di fuori del Regno Unito, non ha azionisti dell'industria della carne.