Andriani è Welfare Champion 2024 con Menzione Speciale “Salute e Benessere”

Gravina in Puglia, 14 giugno 2024 – Andriani S.p.A. Società Benefit, punto di riferimento dell’innovation ed healthy food e promotrice di valori etici e sostenibili e di un approccio rigenerativo al business, ha ottenuto il rating di Welfare Champion per l'edizione 2024 di Welfare Index PMI. Il riconoscimento identifica le migliori imprese che si sono distinte per le attività di welfare aziendale: quest'anno ne sono state selezionate e premiate solo 142 su un totale di quasi 7.000 partecipanti.

L’azienda, inoltre, ha ricevuto la Menzione Speciale, attribuita solo a tre aziende tra tutte quelle premiate, nella categoria “Salute e Benessere”, distinguendosi per le numerose iniziative di wellbeing psicofisico ed emotivo realizzate in favore di lavoratori e lavoratrici.

Il tema del benessere, infatti, è fulcro dell’attività dell’azienda, che produce pasta healthy a base di materie prime naturalmente prive di glutine, come legumi e cereali, sia in qualità di co-packer sia con il proprio brand Felicia, e che attraverso i driver dell’innovazione alimentare, della dieta mediterranea e della scienza nutrizionale ha l’obiettivo di promuovere un’alimentazione equilibrata, funzionale, gustosa e rispettosa del pianeta.

In perfetto allineamento con il concetto di Benessere si pone anche l’approccio di Gestione delle Risorse Umane di Andriani, focalizzato sulla promozione di un ambiente di lavoro positivo, in grado di favorire il wellbeing dei collaboratori. Seguendo i principi della Psicologia Positiva, l’organizzazione si impegna a offrire esperienze gratificanti e relazioni positive e a consentire l’espressione e lo sviluppo del potenziale e delle aspirazioni individuali.

Ritirando il premio, dal palco del Salone delle Fontane di Roma, Mariangela Candido, HR & Organization Director di Andriani S.p.A. Società Benefit, ha dichiarato: "Le nostre persone rappresentano il vero motore dell'azienda. Ce ne prendiamo cura attraverso una complessa strategia di Welfare che mira a favorire un ambiente di lavoro positivo ed inclusivo e a garantire il massimo supporto al loro wellbeing psicofisico ed emotivo. Con collaboratori e collaboratrici felici diventa ancora più stimolante impegnarci quotidianamente nel guidare insieme la transizione in favore di nuovi e responsabili modelli alimentari”.

Andriani, con headquarter a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta healthy di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui grano saraceno, avena, riso integrale, mais, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% allergen free e gluten free: 9 linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e più di 1000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato dell’innovation ed healthy food, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 40 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno in favore di una visione rigenerativa del business, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che integra i 10 Principi del Global Compact Network e contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

