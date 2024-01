AXA Italia: il CFO Damien Leroux sale al Gruppo e arriva in Italia Jean-Benoit d’Assy

Milano, 30 gennaio 2024 - Damien Leroux, dopo 4 anni alla guida del Finance di AXA Italia, prosegue il proprio percorso di crescita, raggiungendo la struttura Strategia di Gruppo a Parigi.

- Il suo successore sarà Jean-Benoit d’Assy, nel Gruppo AXA dal 2013, dove ha ricoperto ruoli di crescente rilievo in ambito finanziario.

- Jean-Benoit d’Assy riporterà direttamente al CEO Chiara Soldano e prenderà parte al Management Commitee di AXA Italia.

Dal 1° marzo il ruolo di Chief Financial Officer in AXA Italia sarà ricoperto da Jean-Benoit d’Assy, più di 15 anni di esperienza professionale nel settore assicurativo e dal 2013 nel Gruppo AXA, dove ha ricoperto ruoli di rilievo crescente in ambito finanziario, sia in AXA France che all’interno del perimetro Europeo, fino a diventare Head of controlling a livello di Gruppo.

Jean-Benoit d’Assy – che sarà parte del Management Committee di AXA Italia riportando direttamente al CEO Chiara Soldano - subentrerà a Damien Leroux che, dopo aver portato un contributo sostanziale all’implementazione dell’attuale ciclo Strategico 2021-2023 e alla definizione del Nuovo Piano Strategico 2023-2026, proseguirà il suo percorso con nuove sfide all’interno del Gruppo AXA, dove andrà ad occupare un ruolo di primo piano nella Strategia come Deputy Head of Group Strategy.

Chiara Soldano, CEO del Gruppo Assicurativo AXA Italia, ha così commentato: “Desidero ringraziare Damien che con la sua professionalità e competenza ha garantito la stabilità finanziaria del Gruppo AXA Italia in questi anni segnati da un contesto di mercato molto complesso e sono felice di accogliere nella squadra del Management Committee di AXA Italia Jean-Benoit, che con la sua lunga esperienza maturata in ambito finanziario, potrà contribuire al raggiungimento delle sfide strategiche che affronteremo nei prossimi anni”.

